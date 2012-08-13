СМИ: Задержанный на американской военной базе шпион работал на ФСБ

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Times.

По данным издания ФСБ предложила "шпиону" более десяти миллионов долларов наличными за доступ к секретной информации.

В официальном пресс-релизе немецкой прокуратуры говорилось, что Манфред К. планировал передать гостайны "третьей стороне". Что это была за третья сторона и сколько денег ему за это платили не сообщалось.

Как отмечает The Times, Манфред К., работавший в качестве гражданского на базе НАТО, в течение нескольких лет скачивал файлы, имеющие отношение к стратегическим планам США по всему миру, и пароли к программам, доступ к которым имеют только высшие военные чины.

В данный момент контрразведка пытается понять, попала ли какая бы то ни было информация, добытая Манфредом К., в чужие руки.