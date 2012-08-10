Белорусская оппозиция предлагает не проводить парламентские выборы: зачем

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер ОГП Анатолий Лебедько.

«После того, как завершен этап формирования избирательных комиссий, нужно называть вещи своими именами. У нас есть псевдовыборы в лжепарламент. И тут встает вопрос: зачем нам вообще такие институты, которые никто не выбирает, которые назначаются, которые потребляют большое количество денег налогоплательщиков, которые ни за что не несут ответственности и которые на протяжении четырех лет инициировали только один законопроект», - подчеркнул А.Лебедько.

Он отметил, что соответствующее политическое заявление уже готово и 13 августа будет направлено во все государственные учреждения, в том числе в Администрацию Президента, в правительство и Палату представителей Беларуси.

А.Лебедько считает, что в белорусский парламент можно назначить представителей и без выборов, что приведет к огромной экономии средств государственного бюджета.

Выборы в Палату представителей Беларуси состоятся 23 сентября.