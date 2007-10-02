США готовы сотрудничать с любым украинским правительством

США готовы сотрудничать с любым правительством, которое сформируется, при условии, что оно отображает демократический выбор Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА относительно парламентских выборов в Украине.

В документе, в частности, посол отмечает, что согласно предварительному выводу наблюдательной миссии Офиса ОБСЕ по демократическим институциям и правам человека (ODIHR), выборы были проведены, в целом, в соответствии с международными стандартами в атмосфере открытости и соревнования. Предварительный вывод ODIHR совпадает с оценками наблюдателей от американского посольства, которые работали на выборах, отмечается в заявлении.

“Мы будем продолжать внимательно следить за результатами выборов, - отмечает посол. - Мы ожидаем объявления окончательных результатов Центральной избирательной комиссией, что, надеемся, произойдет вскоре”.

По мнению представителя США, “позитивные окончательные выводы относительно проведения этих выборов были бы мощным подтверждением преданности Украины демократии и укрепили бы позиции Украины как демократического лидера в регионе”. При этом США призывают все политические партии “быстро продвигаться к формированию правительства, которое будет отражать волю украинских избирателей, с тем, чтобы справиться с важными вопросами, которые стоят перед страной. Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое сформируется, при условии, что оно отображает демократический выбор Украины”, идет речь в заявлении.