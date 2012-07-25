Мэр Пекина подал в отставку из-за того, что не справился с ливнями
14:26, 25 июля 2012Мир
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В Пекине на фоне недовольства жителей работами по ликвидации последствий недавних ливней подал в отставку мэр Го Цзиньлун, а также один из его заместителей.
Го Цзиньлун уволился
Как сообщает радио «Свобода», в результате проливных дождей в столичном регионе в минувшие выходные погибли около 100 человек, не менее 37 из них – в Пекине.
Горожане обвинили администрацию в промедлении при оказании помощи пострадавшим, в замалчивании реальных данных о жертвах и разрушениях.
Немало жалоб было размещено в Интернете. В них указывалось на то, что не все жители были проинформированы о мерах безопасности в связи с надвигающейся непогодой. Система городской канализации, уже давно устаревшая, не справлялась с потоками воды, - отмечали авторы некоторых сообщений.
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