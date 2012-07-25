Мэр Пекина подал в отставку из-за того, что не справился с ливнями

Как сообщает радио «Свобода», в результате проливных дождей в столичном регионе в минувшие выходные погибли около 100 человек, не менее 37 из них – в Пекине.

Горожане обвинили администрацию в промедлении при оказании помощи пострадавшим, в замалчивании реальных данных о жертвах и разрушениях.

Немало жалоб было размещено в Интернете. В них указывалось на то, что не все жители были проинформированы о мерах безопасности в связи с надвигающейся непогодой. Система городской канализации, уже давно устаревшая, не справлялась с потоками воды, - отмечали авторы некоторых сообщений.