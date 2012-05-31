Второй «черный ящик» найден на месте крушения Sukhoi SuperJet-100

Параметрический регистратор обнаружен на месте крушения российского самолета Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии. Об этом сообщил РИА Новости представитель индонезийской поисковой группы, работающей на месте падения лайнера у горы Салак.

"Удалось найти параметрический регистратор. Внешнее состояние прибора хорошее, он оранжевого цвета и не обгорел", - сказал собеседник агентства.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которой принадлежал разбившийся самолет, эту информацию агентству подтвердили.

"Да, к нам поступила информация об обнаружении второго бортового самописца. В ближайшее время индонезийские специалисты при участии российских экспертов займутся считыванием находящихся в нем данных о параметрах полета разбившегося SSJ под бортовым номером 97004", - сказал представитель ГСС.

Самолет Sukhoi SuperJet-100 разбился 9 мая, врезавшись в вертикальный склон горы Салак во время второго демонстрационного полета из Джакарты. На борту находились 45 человек, в том числе, восемь россиян.