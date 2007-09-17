Иран обвиняет Саркози в экстремизме

Официальное иранское информационное агентство ИРНА обнародовало сегодня сообщение, в котором обвиняет Президента Франции Николя САРКОЗИ и членов его команды в экстремизме и ретрансляции политики Вашингтона в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в сообщении, в частности, отмечается, что новые хозяева Елисейского дворца пытаются копировать Белый дом.

“Хозяева Елисейского дворца стали трансляторами политики Белого дома в Европе и взяли тон даже более жесткий, более запальчивый, более нелогичный, чем у Вашингтона”, - отмечается в сообщении.

“В то время, как вопрос иранской ядерной программы является близким к разрешению, благодаря мерам, осуществленным Ираном и МАГАТЭ, экстремизм французских лидеров создает препятствия на этом пути”, - отмечается в сообщении агентства.

В сообщении также отмечается, что французской народ никогда не забудет нынешнего времени, когда человек с неевропейским подходом к международной политике “переехал” в Елисейский дворец.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 16 сентября, министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР заявил о необходимости усилить европейские санкции против Ирана из-за его ядерной программы. При этом министр не исключил возможности войны с Ираном. Сегодня министр иностранных дел Нидерландов Максим ФЕРХАГЕН заявил о готовности поддержать введение более жестких европейских санкций против Ирана в случае, если Совет Безопасности ООН откажется от такого предложения.