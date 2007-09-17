Суд оштрафовал Билла Гейтса на 497 миллионов евро

Суд первой инстанции ЕС наложил на Microsoft штраф в 497 млн. евро за злоупотребление монопольным статусом на рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неэли КРОЭС. «Это важный прецедент не только для этого рынка», - сказала она.

Комиссар ЕС сообщила, что суд первой инстанции согласился с выводами Еврокомиссии о том, что отсутствие доступа к информации о совместимости программного обеспечения Windows с другими программами и обязательности поставок вместе с Windows проигрывателя Windows Media Player является злоупотреблением монопольным положением на рынке.

«Суд подтвердил опасения Еврокомиссии о том, что от таких действий страдают потребители», - отметила Н.КРОЭС.

Комиссар ЕС также выразила убеждение в том, что Microsoft отныне должна соблюдать обязательства относительно открытия доступа к информации о совместимости и о поставках Windows без проигрывателя Windows Media Player.

«Комиссия будет следить за тем, чтобы эти обязательства выполнялись должным образом», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году Еврокомиссия обязала Microsoft открыть доступ к информации о совместимости Windows с другим программным обеспечением и о поставках Windows без проигрывателя Windows Media Player. 7 июня 2004 года Microsoft обжаловала это решение в Европейском суде первой инстанции.