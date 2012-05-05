«Фукусима-1» полностью останавливается

Об этом сообщает РИА «Новости».

Через шесть часов после начала работ, как ожидается, реактор прекратит выработку электроэнергии. Еще через три часа будет остановлен сам реактор.

После этого впервые за 38 лет в Японии не останется ни одного действующего реактора. В 1970 году на профилактику были одновременно остановлены оба действовавших в то время в стране реактора.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения в марте прошлого года 54 атомных реактора почти на треть обеспечивали потребности страны в электроэнергии. Японские технологии в этой области считались одними из самых безопасных в мире.

С марта прошлого года один за другим останавливались на профилактический осмотр действующие реакторы (по закону профилактика происходит раз в 13 месяцев), а завершившие осмотр реакторы не смогли вступить в строй.

До сих пор не работают третий и четвертый реакторы АЭС "Оои" в префектуре Фукуи, несмотря на то, что их осмотр закончен, они прошли необходимые стресс-тесты и их повторный запуск признан правительством страны необходимым.