Во Франции сегодня «День тишины»

10:05, 05 мая 2012
Мир
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«День тишины» объявлен во Франции накануне решающего тура президентских выборов.

Саркози, фото wlna.info/

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», кандидатам запрещается вести агитацию, а средствам массовой информации - публиковать новые опросы общественного мнения, которые могут повлиять на настроения электората.

В последний день избирательной кампании фаворит предвыборной гонки, социалист Франсуа Олланд, провел в окружении сторонников на востоке Франции - в Мозеле.

Баллотирующийся на второй срок Николя Саркози направился в старинный портовый город Ле-Сабль-д'Олон на западе страны.

В заморских департаментах и сообществах Франции уже сегодня начинается голосование.

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