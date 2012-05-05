Во Франции сегодня «День тишины»
10:05, 05 мая 2012Мир
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«День тишины» объявлен во Франции накануне решающего тура президентских выборов.
Саркози и Олланд приготовились к завтрашнему голосованию, фото wlna.info/
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», кандидатам запрещается вести агитацию, а средствам массовой информации - публиковать новые опросы общественного мнения, которые могут повлиять на настроения электората.
В последний день избирательной кампании фаворит предвыборной гонки, социалист Франсуа Олланд, провел в окружении сторонников на востоке Франции - в Мозеле.
Баллотирующийся на второй срок Николя Саркози направился в старинный портовый город Ле-Сабль-д'Олон на западе страны.
В заморских департаментах и сообществах Франции уже сегодня начинается голосование.
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