Казахстан вложит 20 млрд. долларов в место солдатской службы Тараса Шевченко

В проект казахстанского "Актау-Сити", который будет возводиться на базе современного города Актау (до 1991 года - Шевченко) будет инвестировано около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев.

Только в течение ближайших пяти лет в "Актау-Сити" планируется вложить до семи миллиардов долларов. Часть средств предоставят инвесторы из стран Востока, отметил Назарбаев. Президент Казахстана будет участвовать в церемонии закладки первого камня, которая состоится 11 сентября.

Казахстан планирует сделать из Актау один из крупнейших городов на берегу Каспия. По мнению Нурсултана Назарбаева, город будет конкурировать с Астраханью, Баку, иранскими и туркменскими портами. В "Актау-Сити" будет построен современный город, подходящий как для жилья, так и для развлечений, заявил президент Казахстана.

Сейчас в Актау проживает около 145 тысяч человек. Этот город является единственным морским портом Казахстана, предназначенным для перевозки сухих грузов, нефти и нефтепродуктов.

Лента.ру