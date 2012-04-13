С 15 апреля приостановят «Северный поток»

Как сообщили УНИАН в компании Nord Stream, начинаются плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему.

«В период настройки, тестирования и сертификации интегрированной системы управления поток газа будет перекрыт на российком и германском берегах. Компания Nord Stream официально уведомила все заинтересованные стороны о приостановке транспортировки и закончила все подготовительные работы. Краны будут закрыты 15 апреля 2012 года. После проведения необходимых тестов и окончания сертификации в конце апреля Nord Stream возобновит транспортировку газа. Сроки работ по настройке систем управления были согласованы с партнерами Nord Stream», - говорится в сообщении.

По информации компании, после ввода в эксплуатацию обеих ниток к концу 2012 года газопровод сможет ежегодно поставлять до 55 млрд куб. м российского газа в Европу через Балтийское море в течение как минимум 50 лет. Одновременно завершается укладка второй нитки и начинаются пусконаладочные работы.

Сообщается, что с момента ввода в эксплуатацию в ноябре прошлого года первая нитка «Северного потока» поставляет европейским партнерам природный газ согласно номинациям ООО «Газпром экспорт». На сегодняшний день это 3,6 млрд куб. м.

Укладка второй нитки завершится в ближайшее время. Затем три секции газопровода будут соединены между собой на дне моря в двух точках – в середине мая в шведских водах и в начале июня у побережья Финляндии. Летом завершатся пусконаладочные работы, и начнется заполнение второй нитки буферным газом, после чего она будет готова к вводу в эксплуатацию в составе единой транспортной системы в соответствии с графиком к концу текущего года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд куб. м в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).