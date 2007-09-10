Белый дом подтвердил подлинность видеозаписи бин Ладена

Белый дом подтвердил подлинность видеозаписи лидера «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена. Содержание записиуказывает на то, что она была сделана недавно, очевидно, в последние несколько месяцев. Об этом заявила советник президента США по вопросам внутренней безопасности Френсис Таунсенд. В то же время чиновница отметила, что в этой записи нет ничего такого, что говорило бы о возможной атаке в ближайшее время. "Этот находящийся в бегах пещерный человек не способен ни на что более, кроме таких записей", - сказала помощница президента.

Эхо Москвы