Бин Ладен сравнил Буша с Брежневым

Лидер террористической сети "Аль-Каеда" Осама бин Ладен сравнил политику США в Ираке с политикой Советского Союза в Афганистане, передает агентство Reuters со ссылкой на расшифровку последнего видеообращения террориста.

Бин Ладен отметил, что позиция президента США Джорджа Буша очень близка к позиции, занятой советскими лидерами примерно двадцать лет назад. "Ошибки Брежнева повторяет Буш, который в ответ на вопрос, когда американцы уйдут из Ирака, говорит, что это случится не во время его правления, а в правление его преемника. И значение этих слов очевидно", - пояснил "террорист № 1".

Лидер "Аль-Каеды" также коснулся причин, по которым Демократическая партия не может добиться вывода войск. По его словам, те же причины помешали президенту Джону Кеннеди остановить войну во Вьетнаме. "Те, у кого есть власть и влияние, имеют самый большой капитал. И, поскольку демократическая система позволяет крупным корпорациям поддерживать как кандидатов на места в Конгрессе, так и кандидатов в президенты, не следует удивляться, что демократы не могут остановить войну", - сообщил бин Ладен.

По его словам, несмотря на военную и экономическую мощь, США легко уязвимы. "19 молодых людей смогли изменить направление компаса Америки. Тема моджахедов стала неотъемлемой частью выступлений вашего лидера. С 11 сентября многие шаги Америки попали в зависимость от моджахедов", - напомнил террористический лидер.

Запись попала к американским спецслужбам в пятницу незадолго до того, как о ней стало известно журналистам, и специалисты не обнаружили в словах бин Ладена никаких прямых угроз или сведений о готовящихся терактах. По всей видимости, обращение "террориста № 1" приурочено к годовщине терактов 11 сентября 2001 года в США.

Как указывает агентство, на пленке 50-летний бин Ладен выглядит уставшим и болезненным, хотя его борода коротко подстрижена и не выдает каких-либо следов седины. В своей речи террорист упоминает президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, из чего спецслужбы сделали вывод, что запись была сделана недавно. Тем не менее, подлинность записи официально пока не подтверждена.

Напомним, информацию о скором обнародовании видеообращения бин Ладена в Интернете в ночь на пятницу распространил американский институт SITE, занимающийся мониторингом экстремистских сайтов. Это первое подобное обращение лидера "Аль-Каеды" с октября 2004 года.

Лента.ру