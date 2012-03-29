В Беларуси стала известна официальная дата расстрела Ковалева

28 марта мать Владислава Ковалева, расстрелянного по приговору Верховного суда Беларуси за соучастие в терроризме, получила в ЗАГСе Первомайского района Витебска свидетельство о смерти сына.

Как рассказала УНИАН по телефону Любовь Ковалева, согласно этому документу В.Ковалев скончался 15 марта.

Родственники до сих пор не знали, когда смертный приговор был исполнен. Мать последний раз видела сына во время встречи 11 марта. И она не до конца уверена, что в свидетельстве записали настоящую дату расстрела.

***

Как сообщал УНИАН ранее, 14 марта по телеканалу «Беларусь 1» было объявлено, что Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался помиловать В.Ковалева и Дмитрия Коновалова, приговоренных к смертной казни за терроризм.

13 и 14 марта адвокат В.Ковалева Станислав Абразей пытался встретиться со своим подзащитным, однако в этом ему было отказано. 14 марта С.Абразей подал надзорную жалобу.

17 марта семья Ковалевых получила по почте уведомление Верховного суда Беларуси, датированное 16 марта, о том, что приговор в отношении Владислава приведен в исполнение.

Л.Ковалева намерена предпринять все усилия, чтобы «реабилитировать детей», надеется, что Комитет ООН по правам человека продолжит заниматься делом ее сына.

Напомним, 30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал Д.Коновалова и В.Ковалева виновными в терроризме и приговорил к высшей мере наказания – смертной казни.

В результате теракта 11 апреля 2011 года 15 человек погибли, тяжкие телесные повреждения получили 32, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека. В результате взрыва 4 июля 2008 года в Минске ранения получили 59 человек, 22 сентября 2005 года в Витебске – 55, 14 сентября в Витебске – два человека.