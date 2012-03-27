Отец террориста из Тулузы намерен судиться с правительством Франции

Мохаммед Беналел Мера, отец террориста Мохаммеда Мера, совершившего серию убийств в окрестностях Тулузы (Франция), заявил о намерении подать судебный иск против французского правительства.

Как отмечает газета «Сегодня», по мнению Мера-старшего, французские власти не должны были допустить гибели его сына во время штурма его дома.

"Франция - большая страна, и у нее были все возможности сохранить моему сыну жизнь. Например, они могли усыпить его газом и арестовать", - заявил отец террориста, заключив, что спецназ просто "предпочел убить" его сына.

Мера-старший также пообещал, что наймет лучших адвокатов и будет "работать до конца своих дней", чтобы оплатить их услуги, сообщает Agence France-Presse.

В то же время, отмечает газета, в деле «тулузского стрелка» все же будет осужденный - брат 23-летнего Мохаммеда Мера 29-летний Абделькадер Мера. Он арестован, и ему предъявлены обвинения в соучастии в убийстве трех французских солдат, трех еврейских школьников и раввина, а также в заговоре с целью подготовки терактов.

Французские власти считают, что именно он вовлек своего брата в радикальную исламистскую деятельность. Мера-старший признался, что присутствовал при краже скутера, на котором его брат совершал нападения. Все другие обвинения он отрицает, заявляя, что его делают козлом отпущения. При этом он заявил, что решительно осуждает действия брата.

Как сообщал УНИАН, осада дома, в котором скрывался подозреваемый в убийстве семи человек за период с 11 марта (из которых по меньшей мере двое детей, убитых 19 марта возле еврейской школы в Тулузе), продолжалась более 30 часов.