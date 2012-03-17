Грузия не исключает новой «военной агрессии» со стороны России
14:58, 17 марта 2012Мир
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Глава грузинского МИДа предположил, что военная операция на Кавказе может быть осуществлена одновременно с вероятной кампанией Запада против Ирана
В Тбилиси не считают возможным не рассматривать такой вариант, сказал в интервью «Эхо Москвы» и телеканалу ПИК министр иностранных дел Григол Вашадзе. Он, в частности, рассказал о военной активности России вблизи грузинских границ:
Глава грузинского МИДа предположил, что военная операция на Кавказе может быть осуществлена одновременно с вероятной кампанией Запада против Ирана.
В Москве на высказывания Григола Вашадзе пока никак не отреагировали.
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