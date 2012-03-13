Президент США: слухи о войне с Ираном ведут к росту цен на бензин

Президент США Барак Обама предупредил, что слухи о якобы грядущей войне против Ирана ведут к росту цен на бензин.

"Главная причина роста цен на бензин - все эти разговоры насчет возможной войны на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы пытаемся сократить количество этих досужих разговоров о войне", - сказал Обама в интервью одному из дочерних каналов ABC.

США и ряд других стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома, напоминает РИА Новости. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии. Сейчас в отношении Ирана действуют четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН.

Президент США и сотрудники его администрации, действительно, говорили, что не исключают никаких сценариев действий в отношении Ирана, однако, настаивали, что для них гораздо предпочтительнее дипломатическое решение проблемы. Между тем, в СМИ все чаще появляются публикации о том, что США и Израиль планируют военную операцию против Ирана.