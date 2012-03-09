Литвин призвал Японию к совместным действиям в ядерной безопасности

Сотрудничество Украины и Японии в вопросах ядерной безопасности должно приобрести системный характер.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с японским министром охраны окружающей среды, по вопросам возобновления ситуации после атомной аварии и предотвращения аварий, Государственным министром по вопросам политики и администрирования в области атомной энергетики Госи ХОСОНО, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В начале встречи Г.ХОСОНО поблагодарил правительство Украины и ее народ за предоставление помощи после трагических событий, которые произошли в Японии в прошлом году. В настоящее время, по его словам, ситуация на АЭС «Фукусима-1» стабилизировалась, однако крайне важной является проблема очистки воды и продуктов питания от радиологического загрязнения, и в этом контексте, отметил министр, крайне важным является опыт Украины.

В.ЛИТВИН заявил, что Украина готова к дальнейшему сотрудничеству в этом направлении, отметив, что такая работа должна приобрести системный характер. В этом контексте он отметил, что украинская сторона настроена на скорейшее подписание Соглашения между Правительствами Японии и Украины о сотрудничестве в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях. Соглашение, по его убеждению, должно также содержать положение относительно выработки общей позиции по предупреждения подобных техногенных аварий в будущем.

«Наш опыт показывает, что эта проблема, по сути, является всеобъемлющей, включая вопрос человеческой психологии и культуры. Из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС возникла угроза утраты целого пласта культуры», - отметил В.ЛИТВИН.