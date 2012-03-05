В польских больницах - 49 человек, пострадавших при столкновении поездов

В польских больницах остаются 49 из 57 пострадавших в результате лобового столкновения двух поездов на юге Польши 3 марта.

Об этом УНИАН сообщили в Центре кризисного менеджмента (CZK).

"В 15-ти больницах все еще остаются 49 травмированных в железнодорожной катастрофе, в том числе несколько - в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Польши сообщила УНИАН, что, по уточненным данным, в двух поездах находилось около 400 пассажиров, а не 350, как сообщалось ранее.

В спасательной акции принимали участие около 450 спасателей из четырех воеводств и около 400 работников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 марта, около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Перемышль-Варшава" и "Варшава-Краков". В катастрофе погибли, по меньшей мере, 16 человек, травмировано более 50 человек, из которых 5 - граждане Украины.

Сегодня в стране объявлен двухдневный траур по жертвам катастрофы.