В Украине, Германии и Италии избиратели голосовали за Путина и Прохорова

Российский премьер Владимир Путин победил на избирательном участке в консульском отделе посольства РФ в Украине, сообщила РИА Новости атташе российского посольства Елена Хоменко.

На этом участке могли проголосовать жители Киевской, Черкассой, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Полтавской областей Украины.

"Подсчет голосов закончился, Владимир Путин победил с большим отрывом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, явка на избирательном участке, по уточненным данным, составила 2971 человек. 31 бюллетень оказался испорченным, а один кто-то унес с собой.

По результатам подсчета голосов, за Путина проголосовали 1904 избирателя, за самовыдвиженца Михаила Прохорова - 608, за Геннадия Зюганова от КПРФ - 268, за Сергея Миронова от СР - 70, за Владимира Жириновского от ЛДПР - 89.

По словам Хоменко, голосование и подсчет голосов прошли в нормальной обстановке, без происшествий.

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Большинство россиян в Берлине на выборах президента России проголосовали за премьера Владимира Путина, на втором месте - бизнесмен Михаил Прохоров, передает корреспондент РИА Новости.

В посольстве было организовано два избирательных участка.

На первом за Путина проголосовали 1130 избирателей, за Прохорова - 689, за бывшего спикера Совета федерации Сергея Миронова - 110. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского голоса отдали 73 избирателя, за предводителя коммунистов Геннадия Зюганова - 259.

На втором участке за Путина - 1545, за Прохорова - 1078, за Зюганова - 305, за Миронова - 154 и за Жириновского - 76.

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Российский премьер Владимир Путин получил 68% голосов избирателей на выборах президента на избирательном участке в Белграде. Второй результат показал Михаил Прохоров (17,7%), третий результат у лидера КПРФ Геннадия Зюганова (9%). Остальные кандидаты - лидеры СР Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский - набрали значительно меньше.

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После подсчета всех голосов предпочтения избирателей в Испании распределились так: за Владимира Путина проголосовали 1,201 тысячи избирателей (41,5%), за Михаила Прохорова - 1,089 (37,68%), за лидера коммунистов Геннадия Зюганова - 335 (11,59%), за бывшего спикера Совета федерации Сергея Миронова - 143 (4,91%), за Владимира Жириновского голоса отдали 122 избирателя (4,22%).

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Большинство граждан России, проголосовавших на выборах президента РФ на территории Италии, отдали свои голоса Владимиру Путину, передает корреспондент РИА Новости.

Всего на четырех избирательных участках, открытых на Апеннинах в Риме, Милане, Генуе и Палермо, проголосовали 3824 человека, из них в Риме - 1755 человек, в Милане - 1525 избирателей, в Генуе - 363 человека, а в Палермо - 181.

Со всех избирательных участков Путин получил порядка 48%, Прохоров - 32%, Зюганов - 9,5%, Миронов около 5,4%, а Жириновский - около 3%.