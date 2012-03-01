Азербайджан и Туркмения готовы направлять газ через Каспий

Азербайджан и Туркменистан готовят два соглашения по реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), которые могут быть подписаны с участием Еврокомиссии.

Об этом сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик АЛИЕВ, передает Reuters.

"Готовится трехсторонний политический документ о поддержке Южного газового коридора, который подпишут президенты Азербайджана, Туркменистана и глава Европейской Комиссии Баррозу, а также межправительственное соглашение Азербайджана и Туркменистана о строительстве Транскаспийского газопровода, которое также может завизировать и подписать глава Еврокомиссии", - сказал Н.АЛИЕВ.

По его словам, эти документы могут быть готовы в текущем году.

Азербайджанский министр также добавил, что отсутствие правового статуса Каспия не помеха для проекта: "Этот проект будет реализован двумя государствами внутри своих национальных секторов на Каспии", - сказал Н.АЛИЕВ.

Проект Транскасйпийского газопровода предполагает прокладку газопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в Азербайджан, а в дальнейшем может быть подключен к другим газопроводам в регионе.

Против строительства Транскасйпийского газопровода выступают Россия и Иран, ссылаясь на неурегулированность правового статуса Каспия и большой экологический риск.