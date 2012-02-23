New York Times напечатала отдельный тематический раздел об Украине

22 февраля, в одной из наиболее известных американских газет „The New York Times” опубликован отдельный тематический раздел об Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В разделе освещается, в частности, вклад Украины в международные усилия по ядерному разоружению, прежде всего, на примерах добровольного отказа государства от арсенала ядерного оружия и значительных запасов высокообогащенного урана, а также активного участия Украины в международных инициативах в области ядерной безопасности, отметили в МИД, добавив, что публикации по этой тематике подтверждают важную роль Украины как надежного партнера в деле укрепления международного мира и безопасности.

Кроме того, говорится в сообщении, опубликованные в разделе статьи раскрывают весомый потенциал Украины как одной из ведущих космических держав мира.

С материалами тематического раздела газеты „The New York Times” можно ознакомиться на англоязычном веб-ресурсе под названием „Ukraine-Digest.com” (http://ukraine-digest.com), где также помещен макет страницы в формате PDF.

Раздел создан при содействии Департамента информационной политики МИД Украины и Посольства Украины во Франции с использованием фотоматериалов информационного агентства «Укринформ» и визуальных элементов стратегии позиционирования Украинского государства за рубежом – Бренд „Украина”, отметили в Департаменте информационной политики.

Как сообщал УНИАН, ранее, 2 февраля, в американской газете Washington Post вышло приложение об Украине, на которое из госбюджета было выделено 100 тыс. дол.

Это приложение состояло из шести полос.

Как отмечал по этому поводу директор Департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН, «если мы хотим быть позитивными в информационном пространстве, нам необходимо ежемесячно в одном серьезном издании делать такое приложение... За образец мы брали аналогичные приложения, которые делали Индия, Китай, Аргентина».

Со своей стороны заместитель главы партии "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ заявил, что власть Украины использует старые пропагандистские приемы. Подобные приложения, как правило, печатают авторитарные страны, за большие деньги, и то, что там написано, не имеет ничего общего с реальной ситуацией", - сказал Г.НЕМЫРЯ, отметив, что ему это приложение показал один из собеседников в Сенате США.