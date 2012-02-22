Минская милиция арестовала 9 игрушек и «кукловода» (фото)

Суд Московского района Минска приговорил бывшего политзаключенного, активиста движения «Говори правду» Павла ВИНОГРАДОВА к 10 суткам административного ареста, признав его виновным в проведении несанкционированной акции.

Как сообщает сайт БелаПАН, 10 февраля в рамках кампании "Хватит ныть!" молодежное крыло кампании "Говори правду!" "Zмена", которое возглавляет П.ВИНОГРАДОВ, провело акцию "Игрушко митингуэ!". На площади Независимости возле автобусной остановки, перед входом в Минский горисполком, молодые люди разместили девять плюшевых игрушек с плакатами. На плакатах содержались требования свободы прессы, освобождения политзаключенных и другие лозунги от имени плюшевых зверей. В частности, «Александро! Отпусти людей!», «Игрушки против беспредела», «Где? Свобода прессы», «Менты оторвали мне глаз!».

Как сообщает сайт zapraudu.info, 10 февраля все плюшевые игрушки были задержаны нарядом милиции. А 21 февраля после 17.00 пропал активист П.ВИНОГРАДОВ. Он не пришел на встречу, назначенную в кафе на 18.30, и не появился дома. После нескольких часов поиска его жене удалось узнать, что П.ВИНОГРАДОВ находится в Центре изоляции правонарушителей на ул. Окрестина, откуда рано утром он был направлен в суд Московского района г. Минска.

Судья приговорила П.ВИНОГРАДОВА к 10 суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка проведения или организации массового мероприятия).

В знак протеста П.ВИНОГРАДОВ объявил голодовку.

Также, по информации сайта zapraudu.info, в здании суда арестован еще один из активистов молодежного крыла кампании «Говори правду» Александр АРЦЫБАШЕВ, которого задержали в тот момент, когда он собирался передать продукты питания для своего коллеги П.ВИНОГРАДОВА.