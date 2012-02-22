В Польше за попытку дать взятку пограничнику задержали украинку
Закончилась виза...
Польская пограничная служба (Straї graniczna, SG) задержала гражданку Украины, которая пыталась дать ее работнику 50 евро взятки за возможность оставить Польшу без регистрации нарушения правил пребывания.
Как сообщила УНИАН в среду SG, украинка пыталась пересечь польско-украинскую границу на пешем переходе пункта пропуска «Медика-Шегини» (Львовская область) с визой, которая уже утратила силу «несколько месяцев назад».
«Во время процедур, связанных с изданием решения об обязательстве иностранца оставить территорию Польши, гражданка Украины вытянула банкноту в 50 евро и дала ее работнику», - сообщила пресс-служба.
SG заметила, что украинка за попытку коррупции задержана и осуждена польским судом до одного года заключения условно с испытательным сроком на 2 года.
Пресс-служба также сообщила, что на этой неделе за попытку дать взятку в 10 евро был задержан гражданин Голландии, который на автомобиле ехал из Украины в Польшу.
«Мужчина после прохождения украинского пограничного контроля объехал частные автомобили в очереди и въехал на полосу для автобусов. Работник SG проинформировал его, что он должен вернуться, и тогда гражданин Голландии вытянул банкноту и сунул ее в карман пограничника», - отметили в пресс-службе.
Голландец также был задержан и приговорен к 1 году тюрьмы условно, но с испытательным сроком 3 года.
Справка УНИАН. Нарушение правил пребывания в Польше, которая входит в шенгенскую зону 26 европейских государств, влечет за собой занесение данных нарушителя в национальную польскую или шенгенскую базу людей, которым запрещен возобновленный въезд от 6 месяцев до 5 лет.