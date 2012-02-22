В Германии построили самую крупную со времен войны подлодку

Самая крупная из построенных в Германии после Второй мировой войны подводная лодка впервые спущена на воду в одной из верфей концерна Тиссен-Крупп в г.Киле.



Как сообщает Радио Свобода, речь идет о первой лодке второго поколения серии дизель-электрических подводных лодок «Дольфин». Одна из самых современных, по оценкам специалистов, субмарина в мире длиной в 68 метров должна, по данным из осведомленных источников, быть трудно обнаруживаемой и способной нести ракеты с ядерными боеголовками.



Водное пространство вокруг новой подлодки, хорошо видной с берега, патрулируют катера береговой охраны. Сообщается, что осенью лодка совершит первые пробные плавания и до конца года будет поставлена Израилю.



В 2000 году Германия уже поставила Израилю по его заказу три подводные лодки класса Дольфин. Теперь на очереди поставка трех лодок нового поколения, стоимость изготовления каждой из которых оценивается в 550 миллионов евро. Вторая лодка должна быть поставлена Израилю в 2013 году, а третья предположительно еще через год, причем почти треть стоимости этой субмарины - 135 миллионов евро - правительство Германии оплатит изготовителям из бюджета.