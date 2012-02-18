Иранские военные корабли направляются в Сирию

02:16, 18 февраля 2012
Мир
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Египет разрешил проход через Суэц

Два военных корабля Ирана вошли в акваторию Средиземного моря через Суэцкий канал, сообщает Reuters.

По словам источника агентства в руководстве канала, корабли пересекли его после получения соответствующего разрешения от египетских властей. Вероятнее всего, отметил источник, корабли направляются к берегам Сирии, с которой у Ирана заключено соглашение о проведении совместных военных учений.

В феврале 2011 года два иранских корабля - фрегат "Алванд" и корабль снабжения "Харг" - совершили аналогичный маршрут через Суэцкий канал и Средиземное море, дойдя до сирийского порта Латакия. Действия иранских ВМС были названы "провокацией" властями Израиля.

Официальной реакции Израиля на новый рейд пока не поступало, замечает Лента.ру.

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