Ливийские ополченцы вышли из-под контроля
В Бени-Валид была попытка сопротивления
Министр обороны Ливии Осама Джували посетил г. Бени-Валид, в котором накануне в столкновениях между сторонниками бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи и ополченцами погибли по меньшей мере пять человек, сообщает Радио Свобода.
Джували провел переговоры со старейшинами местных племен, которые отрицали, что сохраняют верность Каддафи. Старейшины обвинили проправительственных ополченцев в провокациях и издевательствах над местными жителями.
Бени-Валид, расположенный в оазисе к югу от Триполи, был последним городом, перешедшим в руки новых ливийских властей.
Тем временем представитель ООН в Ливии Иэн Мартин заявил, что вооруженные формирования народных ополченцев, не подчиняющиеся фактически никому, захватили и держат в плену тысячи людей, передает Би-би-си. Обращаясь к Совету Безопасности, Мартин подчеркнул, что недавние столкновения и бои в городах Бенгази и Бани-Валиде показывают неспособность ливийского правительства контролировать ополченцев.
В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй сообщила, что более 8 тыс. сторонников бывшего руководителя страны Муамара Каддафи были незаконно задержаны ополченцами. Она подчеркнула, что есть также сообщения о многочисленных пытках в тюрьмах и лагерях.