Ливийские ополченцы вышли из-под контроля

Тем временем представитель ООН в Ливии Иэн Мартин заявил, что вооруженные формирования народных ополченцев, не подчиняющиеся фактически никому, захватили и держат в плену тысячи людей, передает Би-би-си. Обращаясь к Совету Безопасности, Мартин подчеркнул, что недавние столкновения и бои в городах Бенгази и Бани-Валиде показывают неспособность ливийского правительства контролировать ополченцев.

В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй сообщила, что более 8 тыс. сторонников бывшего руководителя страны Муамара Каддафи были незаконно задержаны ополченцами. Она подчеркнула, что есть также сообщения о многочисленных пытках в тюрьмах и лагерях.