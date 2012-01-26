В Болгарию разрешили въезжать по шенгенским визам

Правительство Болгарии на заседании 25 января разрешило въезд в страну по шенгенским визам, если речь идет о краткосрочном пребывании, сообщает The Sofia Echo. Туристы с шенгенскими визами получают право находиться в Болгарии до трех месяцев в рамках шестимесячного периода, при этом иметь болгарские визы они не обязаны.



Такое решение принято для того, чтобы способствовать развитию туристических и деловых контактов со странами Шенгенской зоны. Кроме того, болгарское правительство рассчитывает на интерес со стороны туристов и бизнесменов из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Турции и других государств, не входящих в Евросоюз.



Нынешнее решение болгарского кабинета министров будет действовать, пока страну не примут в Шенген.

Заявку Болгарии и соседней Румынии на вступление должны были рассмотреть еще весной 2011 года, однако из-за позиции ряда стран, недовольных уровнем коррупции и безопасностью границ стран-кандидатов, рассмотрение документа несколько раз откладывалось. Власти Болгарии и Румынии рассчитывают, что их страны полностью присоединятся к Шенгену к лету 2012 года, отмечает Лента.ру.