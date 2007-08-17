США: Россия достала старые самолеты из нафталина

Администрация Джорджа Буша назвала "интересным" заявление Владимира Путина о возобновлении постоянного боевого дежурства стратегической авиации России, передает телекомпания Би-би-си, цитируя высказывание официального представителя госдепартамента Шона Маккормака.

"Если России захотелось достать часть этих старых самолетов из нафталина и снова поднять их в воздух, то это решать им", - заявил Маккормак журналистам в Вашингтоне.

Президент России сообщил журналистам в пятницу в Челябинской области, что по его решению Россия 17 августа возобновила полеты стратегической авиации на постоянной основе, прерванные 15 лет назад.