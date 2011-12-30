Дельцы говорят, что 137 килограммов икры из морга - для банкета в больнице

Полицией Санкт-Петербурга (Россия) пресечена деятельность группы лиц, которые использовали помещение морга одной из больниц города для хранения и расфасовки икры, где обнаружено пять емкостей с красной икрой весом 137 кг. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В сообщении сказано, что часть помещений сдается одному из задержанных, где он организовал частную фирму по оказанию похоронных услуг и продаже ритуальной атрибутики.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено незаконный каналов сбыта икры редких видов рыб, занесенных в Красную книгу России, задержаны 64-летний индивидуальный предприниматель и 42-летний санитар патологоанатомического отделения городской больницы №20, которые хранили и расфасовывали красную и черную икру в непосредственной близости от тел умерших, в помещениях морга патологоанатомического отделения. В холодильной камере, которая находится в зале прощания близких с усопшими, обнаружено пять емкостей с красной икрой весом 137 кг. Баки с икрой, опечатанные бирками «Авиационная безопасность. Досмотрено», находились рядом с телами, уже помещенными в гробы, к которым на следующий день должны прийти их родные и близкие. Позже в специальной охлаждаемой комнате, куда также были помещены тела, оперативники обнаружили идентичные емкости, в которых, со слов санитара, хранились биологические отходы.

Задержанные показали, что икра предназначалась, якобы, для их личного потребления на праздновании наступающего Нового года и банкета для работников больницы.