Следующий митинг российской оппозиции состоится только в феврале
22:06, 24 декабря 2011Мир
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Сообщил Немцов
Следующий митинг российской оппозиции состоится только в феврале. Об этом сообщил один из организаторов сегодняшней акции на проспекте Сахарова в Москве Борис Немцов. По его словам, время проведения выбрано не случайно, ведь в марте намечено проведение президентских выборов.
Между тем основными требованиями митинга на проспекте Сахарова стали – отставка главы ЦИК Владимира Чурова, проведение повторных парламентских выборов и регистрация оппозиционных партий.
Данные о количестве протестующих сильно разнятся. Однако и полиция, и оппозиционные лидеры признают, что счет идет на несколько десятков тысяч человек.
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