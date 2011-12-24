Следующий митинг российской оппозиции состоится только в феврале. Об этом сообщил один из организаторов сегодняшней акции на проспекте Сахарова в Москве Борис Немцов. По его словам, время проведения выбрано не случайно, ведь в марте намечено проведение президентских выборов.

Между тем основными требованиями митинга на проспекте Сахарова стали – отставка главы ЦИК Владимира Чурова, проведение повторных парламентских выборов и регистрация оппозиционных партий.

Данные о количестве протестующих сильно разнятся. Однако и полиция, и оппозиционные лидеры признают, что счет идет на несколько десятков тысяч человек.

Эхо Москвы