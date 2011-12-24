Лукашенко: Беларусь сделала 21 шаг навстречу ЕС, в ответ – ни одного

Беларусь сделала 21 шаг навстречу ЕС, а Евросоюз в ответ – ни одного.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО вчера на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

Он сказал, что ЕС предлагал Беларуси сделать ряд шагов и уступок.

«Мы сделали 21 шаг. Навстречу – ни одного. Что они от нас хотят еще? Они хотят сломать конституционный строй страны. Я к этому не готов... Скажу прямо – этого не будет. Народ Беларуси получил свое право быть народом впервые за всю историю. И мы еще и поэтому не потерпим никакого диктата со стороны Востока, Запада, Юга или Севера... Мы сами определимся», - подчеркнул А. ЛУКАШЕНКО.

При этом он отметил, что не знает, что надо сделать для нормализации отношений с ЕС.

«Не знаю, кроме одного шага: собирай шмотки и уходи, тогда Европейский Союз придет со своими интересами в Беларусь. Нет, дорогие мои, этого не будет. Уйдет меня только белорусский народ», - заявил А. ЛУКАШЕНКО.

Но все же, как считает белорусский Президент, налаживание отношений с Евросоюзом даст Беларуси многое.

«Я буду разъезжать по европейским государствам», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Затронул Президент Беларуси и тему требований об освобождении ряда заключенных.

«36 заключенных или сколько было... Они не хотели сидеть в тюрьме, если уж откровенно так говорить. А эти, о которых тут радеют (в том числе об экс-кандидатах на президентский пост Андрее САННИКОВЕ и Николае СТАТКЕВИЧЕ – УНИАН)... Знаете, что они говорят: «Вот если мы будем в тюрьме, мы будем героями». Я говорю: «Господь с вами, будьте героями. Сидите»... Если быть в тюрьме в результате беспорядков антиконституционного порядка для них геройство, пускай будут героями. Я не против», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.