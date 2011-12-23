Лукашенко жалуется, что Польша портит ему отношения с ЕС
14:36, 23 декабря 2011Мир
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Журналист попал под горячую руку
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что отношения Беларуси с Евросоюзом развиваются в скверном направлении из-за Польши.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом Президент заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста о развитии отношений Беларуси и ЕС в период председательства Польши.
«И Польша к этому приложила свою крепкую руку, чтоб испортить эти отношения», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.
Справка УНИАН. Польша председательствует в ЕС с 1 июля по 31 декабря 2011 года.
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