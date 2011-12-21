КГБ Беларуси о полуголых украинках: развивается грубейшая провокация

Инцидент с активистками организации Femen является грубейшей провокацией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам в парламенте председатель КГБ Беларуси Вадим ЗАЙЦЕВ.

«Развивается грубейшая провокация, характер и цели которой предстоит определить», - сказал В.ЗАЙЦЕВ.

Он отметил, что сотрудники спецслужбы активисток движения «не трогали, как бы этого кому-то ни хотелось».

«Они (активистки Femen – УНИАН) могут говорить что угодно, это является их измышлениями», - заявил председатель КГБ Беларуси.

Как сообщалось, активистки Femen были задержаны милицией в пограничной зоне в деревне Беки Гомельской области и доставлены в Ельский РОВД.

Ранее, 19 декабря, три активистки Femen, обнажившись по пояс перед входом в здание КГБ Беларуси, в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: Freedom to political prisoners («Свободу политическим заключенным») и «Жыве Беларусь!». Этот же лозунг, «Жыве Беларусь!», они скандировали. Акция была приурочена к годовщине разгона оппозиционного митинга 19 декабря 2010 года, участники которого были не согласны с официальными итогами президентских выборов.

После окончания акции охрана здания КГБ задержала оператора газеты «Наша ніва» Татьяну ГАВРИЛЬЧИК и независимого фотографа Юлию ДОРОШКЕВИЧ. Была задержана также оператор Femen гражданка Австралии Китти ГРИН. Сейчас известно, что К.ГРИН депортировали в Литву, журналистов отпустили вечером.

По информации лидера движения Femen Анны ГУЦОЛ, в Беларуси активисток организации Femen избили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны. В итоге они оказались в полутора километрах от украинской границы, вышли к деревне Беки, где обратились к местным жителям. Впоследствии приехала милиция и забрала их в отделение.

Около часа ночи 21 декабря в Ельский РОВД прибыл из Минска консул Украины с копиями паспортов девушек. Их депортировали на родину через пункт пропуска «Новая Рудня». Сейчас они находятся в Украине.

Весь вчерашний день представители КГБ отказывались комментировать ситуацию с задержанием активисток.