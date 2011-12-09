Лидеры стран ЕС сегодня не спали - новое соглашение приняли на рассвете

Страны зоны евро договорились о новом фискальном соглашении, которое усилит монетарный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая договоренность была достигнута сегодня на рассвете после почти 10-часового обсуждения лидерами стран-членов зоны евро.

Новые фискальные правила в еврозоне будут включать, в частности, требование того, что бюджеты должны быть сбалансированными или с профицитом, а структурный дефицит – не должен превышать 0,5% ВВП. При этом предусматривается, что такое требование в бюджеты должно быть закреплено на конституционном или адекватном уровне стран-членов зоны евро. Предусматривается также, что правило сбалансированности бюджетов должно включать в себя автоматические механизмы коррекции в случае обнаруженных нарушений установленных норм.

Новое фискальное соглашение также предусматривает возможность для ряда стран-членов постепенного достижения соответствующих требований о сбалансированности бюджета с учетом требований Еврокомиссии. При этом страны, которые находятся под процедурой избыточного бюджетного дефицита, должны будут представлять на утверждение Еврокомиссии программы необходимых структурных реформ для уменьшения дефицита.

Кроме того, страны зоны евро договорились об автоматических санкциях в случае, если страны будут превышать дефицит бюджета в 3% ВВП.

Договоренности стран зоны евро включают в себя также усиление роли Комиссии в оценке бюджетных планов отдельных стран и в праве Комиссии требовать пересмотра бюджетных планов в случае, если по мнению исполнительного органа ЕС эти планы не будут реалистичными или не будут отвечать Пакту стабильности и роста ЕС.

Лидеры стран зоны евро также согласились работать над выработкой общей экономической политики и решили проводить свои саммиты на регулярной основе, по меньшей мере дважды в год.