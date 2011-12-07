10 декабря на улицы Москвы могут выйти более 16 тысяч человек

Принять участие в митинге «За чистые выборы» 10 декабря в Москве на Площади Революции у памятника Карлу Марксу уже планирует более 16 тыс. человек.

Об этом свидетельствует специальная страничка в Facebook.

На данный момент свое намерены пойти на митинг высказали 16 тыс. 209 человек, не исключают своего участия еще более 5 тыс. человек, всего приглашены – более 75 тыс.

«Серия митингов за честные выборы, начавшаяся 5 декабря, продолжается. Эта акция согласована «Солидарностью» c городскими властями. В заявке указана цифра 300, однако стоит отметить, что такая же цифра была указана в заявке митинга на Чистых прудах, собравшего в итоге в двадцать-тридцать раз больше», - говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что митинг согласован, а это значит, что пришедшим бояться нечего. «Полиция в частности не имеет права их задерживать. Напротив, она должна их оберегать», - отмечается в сообщении.

Организаторы предлагают приносить с собой свистки, прикреплять к одежде белые ленты. Брать с собой цветы, воздушные шары.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Левого фронта», организатор митинга – Оргкомитет совместных действий московской оппозиции, в который входят: Левый Фронт, «Солидарность», ПАРНАС, партия РОТ ФРОНТ, «Трудовая Россия», партия «Воля», партия «Родина: здравый смысл» и ряд общественный организаций.

«К участию в акции приглашены все, кто считает состоявшиеся 4 декабря «выборы» в Государственную Думу нелегитимными», - отмечают организаторы.

По информации «Левого фронта» основные требования, которые выдвинут участники митинга: отмена незаконных выборов 4 декабря, беспрепятственная регистрация оппозиционных политических партий, прямые выборы губернаторов, и другое.

В тоже время, журнал The New Times со ссылкой на анонимный источник в мэрии Москвы сообщает о том, что площадь Революции в Москве решено закрыть для ремонтных работ, которые будет проводить Мосводоканал. Мэрия Москвы опровергла эту информацию. Однако телеканал "Дождь" сообщил, что эту информацию подтвердили в Мосводоканале.