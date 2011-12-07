Горбачев призывает провести новые парламентские выборы в России

Экс-президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ заявил, что власть должна аннулировать результаты выборов в Государственную думу РФ, которые состоялись 4 декабря, и провести новые, сообщает Газета.ру.

"Руководство страны должно признать, что имели место многочисленные фальсификации и подтасовки, и объявленные результаты не отображают волю избирателей... Поэтому я считаю, что действующая власть должна принять только одно решение: аннулировать результаты выборов и провести новые", - заявил М.ГОРБАЧЕВ.

По его мнению, "игнорирование общественного мнения дискредитирует власть и дестабилизирует ситуацию".

Заявление появилось на фоне массовых протестов в России, которые начались неожиданно для власти. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях на парламентских выборах, которые прошли 4 декабря, и призвала россиян выходить на улицы.

Как сообщал УНИАН, по итогам обработки 99,99% протоколов «Единая Россия» набирает 49,3% на выборах в Госдуму.

6 декабря в Москве прошла масштабная акция протеста против официальных итогов выборов в Госдуму России, в ходе которой полиция задержала около 600 ее участников.