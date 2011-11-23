Известному белорусскому правозащитнику грозит 5 лет тюрьмы

Прокурор Владимир САЙКОВСКИЙ попросил Первомайский районный суд Минска приговорить обвиняемого в сокрытии доходов и неуплате налогов правозащитника Алеся БЕЛЯЦКОГО к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в ходе судебных прений прокурор заявил, что А.БЕЛЯЦКИЙ знал о необходимости платить налоги, но не делал это умышленно.

«Уклонение от уплаты налогов с доходов карается во всех странах. Получение А.БЕЛЯЦКИМ средств на правозащитную деятельность не освобождает его от уплаты налогов с этих денег», - сказал В.САЙКОВСКИЙ.

Защита, в свою очередь, просит суд вынести А.БЕЛЯЦКОМУ оправдательный приговор и отменить решение об аресте его имущества.

В своем последнем слове А.БЕЛЯЦКИЙ заявил, что поддерживает адвоката и согласен с его доводами. По словам правозащитника, его уголовное дело с самого начало имело политический подтекст.

«Я не верю, что КГБ не знает, чем занимаются правозащитники. Они знают и сознательно пытаются нейтрализовать правозащитников», - заявил А.БЕЛЯЦКИЙ.

Он процитировал декларацию ООН о правозащитниках, согласно которой каждый человек имеет право заниматься правозащитной деятельностью.

«Если его судят за реализацию этого права, то обвинение – это чушь», - подчеркнул А.БЕЛЯЦКИЙ.

Завершая выступление, он заявил, что 30 лет занимается общественной деятельностью, и ему не стыдно за свою работу.

Приговор по делу А.БЕЛЯЦКОГО будет оглашен завтра, 24 ноября.

Как сообщал УНИАН, А.БЕЛЯЦКИЙ является вице-президентом Международной федерации по правам человека, руководителем закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна». Содержится в следственном изоляторе в Минске с 4 августа. Ему предъявлено обвинение в сокрытии доходов в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.

Основанием для уголовного преследования А.БЕЛЯЦКОГО стала информация о его счетах в зарубежных банках, переданная белорусским властям Министерством юстиции Литвы и Генеральной прокуратурой Польши в рамках договоров о правовой помощи.

А.БЕЛЯЦКИЙ свою вину не признает и заявляет, что его преследуют за правозащитную деятельность.

Международные правозащитные организации, руководство Евросоюза, США и ряда других демократических стран требуют от властей Беларуси освободить А.БЕЛЯЦКОГО.

Суд над А.БЕЛЯЦКИМ начался 2 ноября.