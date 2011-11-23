Поляки вернут «орла» на форму сборной по футболу

Польская федерация футбола PZPN после двух недель бурных дискуссий решила вернуть изображение национального герба «орла» на форму сборной по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе PZPN.

Федерация сообщила, что очень внимательно следила за мнениями на эту тему после презентации новой формы национальной сборной.

"Учтя вес и размер проблемы, которую приобрела публичная дискуссия, принято решение, что национальная сборная будет играть в футболках с орлом", - отметила пресс-служба PZPN в заявлении, обнародованном во вторник вечером.

"В этом вопросе мы допустили ошибку. Национальный герб не должен исчезать с футболок национальной сборной по футболу... Сегодня можем только извиниться за то, что до такой дискуссии дошло", - сказал председатель правления PZPN Гжегож ЛЯТО.

Федерация отметила, что компания Nike, которая вместе с PZPN разрабатывала новую форму, поддержала это решение.

В новой форме с "орлом" национальная сборная Польши по футболу сыграет 16 декабря во время товарищеского матча с Турцией.

Как сообщал УНИАН, большинство поляков были возмущены тем, что на новой форме национальной сборной, вид которой утвердили PZPN и Nike, не было изображения традиционного герба, который, по данным польских медиа, был там почти 90 лет. Новая форма была презентована 8 ноября.

Исчезновение герба раскритиковали Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ и глава правительства Дональд ТУСК.

PZPN сначала объяснял замену герба на новый логотип федерации необходимостью зарабатывать средства на свое содержание, заметив, что он стилизован под традиционного "орла", но более современный.

Кроме того, представители федерации заявляли, что в мире только 6 национальных команд из 52 стран имеют на своей форме изображение государственных гербов.