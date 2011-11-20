Сын Каддафи предложил повстанцам $2 миллиарда за свое освобождение

За свое освобождение сын Муаммара Каддафи предложил ливийским повстанцам взятку в размере двух миллиардов долларов США.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на один из ливийских телеканалов, повстанцы предложение Сейфа аль-Ислама КАДДАФИ отвергли, заявив, что принятие взятки было бы "унижением революции".

Сын убитого ливийского лидера должен предстать в Ливии перед судом по обвинению в преступлениях против человечности.

Сейф аль-Ислам КАДДАФИ был захвачен на юге Ливии 19 ноября. Он был пойман вместе с двумя соратниками неподалеку от города Обари при попытке бегства в Нигер. Ранее о его местонахождении достоверно никто не знал.

После того, как стало известно о поимке Сейфа аль-Ислама, Евросоюз потребовал от ливийских властей провести над ним справедливый суд. Премьер-министр Ливии Абдель Рахим аль-Киб пообещал выполнить эту просьбу.