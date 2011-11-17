Министры обороны СНГ рассмотрят сегодня более 20 вопросов

Беларусь подпишет план двустороннего военного сотрудничества с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-служба Министерства обороны Беларуси, подписание плана состоится в ходе очередного заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Алматы 17 ноября.

В частности, белорусская делегация, которую возглавляет министр обороны Беларуси Юрий ЖАДОБИН, планирует подписание планов двустороннего военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси с военными ведомствами Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана

Как сообщал УНИАН, участники заседания СМО намерены рассмотреть более 20 вопросов, касающихся военного и гуманитарного сотрудничества. В частности, главы оборонных ведомств обсудят комплекс вопросов по совершенствованию объединенной системы ПВО СНГ, развитию Единой информационно-аналитической системы обеспечения безопасности полетов авиации, реализации системы навигационно-временного и топогеодезического обеспечения вооруженных сил государств Содружества, созданию Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств Содружества и других.

В гуманитарный блок вошли вопросы, посвященные развитию сотрудничества в области военного образования, спорта, военно-мемориальной работы, обмена архивной информацией и ее использования, а также гуманитарного разминирования.