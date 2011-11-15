Меркель: нынешний кризис - самое тяжелое испытание для Европы со времен войны

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что нынешний долговой кризис стал для Европы самым тяжелым испытанием со времени Второй мировой войны, сообщает Радио Свобода.

Выступая в городе Лейпциг перед делегатами ежегодной конференции ее партии Христианско-Демократический союз (ХДС), Меркель подчеркнула, что Европа должна шаг за шагом продвигаться в направлении большей политической интеграции.

Канцлер призвала внести изменения в договоры о Евросоюзе с тем, чтобы появилась возможность наказывать те страны, которые нарушают установленные показатели бюджетного дефицита. При этом Меркель дала понять, что Германия несет определенную ответственность перед своими партнерами и готова пойти на дальнейшие жертвы.

Многие в Германии против того, чтобы направлять деньги налогоплательщиков на помощь пострадавшим от долгового кризиса Греции, Ирландии и Португалии.