Два американца поспорили, примут ли Грузию в НАТО

Посол США в Грузии Джон Басс считает, что еще рано говорить о том, получит или нет Грузия План действий для членства в НАТО (MAP) в 2012 году.

«При всем уважении к господину Джеймсу Аппатураю (спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии. - УНИАН), за 6 месяцев до проведения саммита министров в Чикаго я бы не стал определять, какие вопросы будут на рассмотрении, а какие нет. Грузия - важный партнер. Она внесла важный вклад в операцию в Афганистане, которая служит общей безопасности и преодолению вызовов», - цитирует Грузия-онлайн.

По оценке американского посла, Грузия стоит на пути прогресса, и осуществляет важные реформы в оборонной сфере. «Мы пытаемся определить, какие дополнительные шаги необходимо предпринять, чтобы прогресс еще более усилился» - подчеркнул Басс.

Два дня назад СМИ распространили комментарий Дж.Аппатурая, согласно которому Грузия, скорее всего, не будет включена в программу MAP, которая будет оглашена на саммите в Чикаго в 2012-м году.

Со своей стороны спецпредставитель генсека НАТО вчера по завершении встречи с вице-премьером Грузии заявил, что он «никогда не говорил, что на саммите в Чикаго Грузия не получит ПДЧ».

«Это не была моя цитата, это даже не интерпретация. Я не могу предсказать, что произойдет в Чикаго. Что знаю и что сказал, так это то, что решение Бухарестского саммита остается в силе, и Грузия обязательно станет членом НАТО», - заявил Дж.Аппатурай.

По его словам, программа действий 2011 года почти завершена и ее НАТО оценивает положительно. «На пути отношений НАТО-Грузия очень важен визит Североатлантического совета в Грузию, который состоится через две недели», - подчеркнул он.