В Польше возобновили поиск еще живых пособников нацистов

В Польше возобновлено расследование преступлений, совершенных в нацистском лагере уничтожения Освенцим (Аушвиц-Биркенау) во время Второй мировой войны, сообщает Радио Свобода.

Расследование проводит краковское отделение Института национальной памяти, созданного для изучения деятельности органов госбезопасности социалистической Польши, Третьего Рейха и СССР.

Цель нового расследования – найти всех оставшихся в живых сотрудников Освенцима. Будут ли проводиться аналогичные поиски бывших сотрудников других лагерей смерти, располагавшихся на территории Польши – Треблинки, Собибора, Хелмно – пока неясно.

Большинство работников лагерей смерти были осуждены в Польше сразу после войны, однако в 1956 году в связи с амнистией суды над ними были прекращены. Расследования касательно Освенцима велись и в шестидесятые годы, но были закрыты в связи с невозможностью работы с живущими за границей свидетелями и обвиняемыми.

За пять лет существования лагеря смерти Освенцим в нем были уничтожены свыше миллиона человек, в основном – евреи.