Евросоюз и Молдова договорились об общем авиационном рынке
На очереди Украина, Израиль и Ливан
26 октября Европейский Союз и Молдова парафировали в Кишиневе соглашение об общем авиационном рынке.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Достигнутое сегодня соглашение, в частности, подразумевает, что Молдова приведет свое законодательство в сфере авиационного транспорта в соответствие со стандартами ЕС в вопросах авиационной безопасности, охраны природы, защиты прав потребителей, управления воздушным движением, экономического регулирования и конкуренции.
При этом, как отмечает пресс-служба Еврокомиссии, соглашение подразумевает отмену количественных и временных ограничений для авиакомпаний Молдовы и ЕС на совершение рейсов между любыми аэропортами Молдовы и любыми аэропортами Евросоюза.
«Это позволит Молдове стать полноценным партнером ЕС в авиации и значительно интегрирует Молдову в общеевропейский авиационный рынок», - заявил ответственный за вопросы транспорта вице-президент Еврокомиссии Сиим КАЛЛАС.
Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Молдовой об общем авиационном пространстве в июне 2011 года.
На сегодняшний день Евросоюз имеет соглашения об общем авиационном пространстве со странами Западных Балкан, Марокко, Грузией и Иорданией.
Продолжаются переговоры с Украиной, Израилем и Ливаном.