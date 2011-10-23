Покупателям жилья США пообещали трехлетнюю визу

В Сенат США будет внесен законопроект, предусматривающий выдачу трехлетних виз иностранцам, которые инвестируют в жилую недвижимость страны как минимум 500 тысяч долларов.

Об этом сообщается на странице сенатора-республиканца Майка Ли, который вместе с сенатором-демократом Чарльзом Шумером намерен внести этот законопроект.

Как минимум 250 тысяч долларов человек, который будет участвовать в этой программе, должен потратить на покупку жилья, где он будет проживать минимум 180 дней в году, выплачивая при этом налоги в США.

Как подчеркнул Шумер, это поможет сбалансировать рынок, на котором предложение сейчас значительно превышает спрос.

Кроме того, предлагается упростить посещение США туристам из Канады и Китая.

Кризис на рынке жилья в США очень негативно повлиял на состояние всей экономики. По оценкам экспертов, к 2006 году на этом рынке образовался пузырь, потом цены на недвижимость стали падать и, возможно, не достигли минимума до сих пор.

ТСН