”Хезболлах” способна поразить ракетами любую точку Израиля

Группировка "Хезболлах" обладает запасом ракет, которые могут поразить любой объект в Израиле, включая столицу Израиля - Тель-Авив, сообщил лидер группировки "Хезболлах" шейх Хассан Насралла, передает Associated Press со ссылкой на арабские СМИ.

В своем заявлении Х.Насралла подчеркнул, что уже в период военного конфликта между Ливаном и Израилем в июле и августе 2006г. "Хезболлах" обладала ракетным потенциалом для поражения любых районов Израиля, однако не стала использовать эту возможность. По словам Х.Насралла, количество ракет, имеющихся в распоряжении движения "Хезболлах", увеличилось со времени окончания войны с Израилем в 2006 г.

В октябре 2006 г. Х.Насралла заявил, что "Хезболлах" располагает 33 тыс. ракетами для возможного нанесения удара по территории Израиля. В течение военного конфликта между Ливаном и Израилем, который длился на протяжении 34 дней, начиная с 12 июля 2006г., по территории Израиля было выпущено около 4 тыс. ракет, включая несколько ракет среднего радиуса действия, которые поразили третий по величине в Израиле город - Хайфу.