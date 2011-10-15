В Риме демонстранты подожгли министерство обороны

Участники массовых акций протеста в Риме подожгли флигель здания министерства обороны Италии, сообщает Agence France-Presse. Полиция в ответ применила против участников беспорядков водяные пушки и слезоточивый, сообщает Associated Press. Сотни человек уже задержаны.

Ранее сообщалось, что часть протестующих в итальянской столице стали поджигать автомобили и разбивать витрины. Тем не менее, по данным СМИ, в основном митинги проходили мирно.

15 октября десятки тысяч человек съехались в Рим, чтобы протестовать против финансовой политики Сильвио Берлускони, в частности - против сокращения социального финансирования. Недовольные съехались в столицу со всей Италии; общее число участников, по некоторым данным, может достигнуть 200 тысяч человек.

Акции протеста в этот день проходят во многих странах мира, напоминает Лента.ру. Люди, вдохновленные американским движением "Захвати Уолл-стрит!" утверждают, что они представляют 99 процентов населения и протестуют против жадности и коррумпированности 1 процента.

В британской столице демонстрантов оттеснили от здания Лондонской биржи. Акции прошли в Окленде, Токио, Тайбэе, Париже, Гонконге, Афинах, Мадриде и других городах.