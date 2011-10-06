Россия считает неприемлемыми действия США в сфере ПРО

Министерство иностранных дел РФ считает неприемлемыми действия США в сфере противовоздушной обороны.

Об этом говорится в комментарий МИД России относительно договоренности США и Испании о базировании на испанской территории четырех кораблей с противоракетами СМ-3 и системой управления ракетным оружием «Иджис».

Как отмечается в сообщении, очередной шаг США по реализации «фазированного адаптивного подхода» к построению ПРО в Европе не может не настораживать, поскольку уже на первой фазе его реализации происходит существенное наращивание противоракетного потенциала США в европейской зоне.

«При этом мы не только не видим готовности администрации пойти навстречу российским озабоченностям в ключевом для нас вопросе о предоставлении юридических гарантий ненаправленности будущей системы ПРО против российских стратегических ядерных сил, но, наоборот, фиксируем стремление все более расширительно подходить к районам развертывания противоракетных средств США», - говорится в сообщении.

В МИД РФ считают неприемлемой американскую практику «свершившихся фактов» в вопросах противоракетного обустройства Европы, когда без коллективного обсуждения, без учета мнения всех заинтересованных стран принимаются решения, способные повлиять на состояние безопасности и стабильности в Евроатлантике.

«Если события и дальше будут развиваться подобным образом, то созданный Лиссабонским саммитом Совета Россия-НАТО шанс превратить противоракетную оборону из области конфронтации в предмет сотрудничества будет упущен», - отмечается в документе.