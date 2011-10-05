В Судане пчелы атаковали торговый караван

Нападение пчелиного роя на торговый караван на западе Судана унесло жизни более 10 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суданскую газету "Ахыр Ляхза".

По словам очевидца происшествия, четыре человека скончались от укусов пчел на месте, еще семь умерли позднее.

Кроме того, по его словам, после этого происшествия около десяти человек остаются пропавшими без вести. Они сбились с пути, пытаясь спастись от насекомых.